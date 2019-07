16.07.2019, PP Niederbayern



Einbruch in Postfiliale – Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise

SIEGENBURG, LKR. KELHEIM. Vermutlich in der Zeit zwischen Samstag, 13.07.2019, ca. 15.00 Uhr bis Montag, 15.07.2019, ca. 06.00 Uhr, wurde die Filiale der Deutschen Post in der Landshuter Straße Ziel eines Einbruchs.

Der oder die Täter verschafften sich durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster Zugang zu der Filiale. Im Gebäude selbst wurden insgesamt drei Tresore angegangen, wobei der oder die Täter versuchten, einen Tresor aus der Wandverankerung zu reißen. Zwar konnten die Tresore nicht geöffnet werden, allerdings wurde neben mehreren nicht zugestellten Paketen eine Kassette mit einem niedrigen dreistelligen Betrag entwendet. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von rund 1.500,- Euro. Die Kripo Landshut sicherte am Tatort umfangreiches Spurenmaterial, das derzeit auf mögliche Tatrelevanz untersucht wird.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im o. g. Zeitraum in der Landshuter Straße, Höhe Autobahn A 93, gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 16.07.2019, 13.45 Uhr