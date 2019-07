12.07.2019, PP Niederbayern



Unbekannter bedroht Taxifahrerin – Zeugenaufruf der Landshut

KELHEIM/SAAL A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Bereits am Montag, 08.07.2019, wurde eine 55-jährige Taxifahrer von einem Fahrgast bedroht. Der unbekannte Mann entwendete der Frau schließlich die Einnahmen von mehreren hundert Euro.

Ein bislang unbekannter Mann stieg in Kelheim in der Regensburger Straße, Höhe Hausnummer 4, in das Taxi der 55-Jährigen um nach Abensberg gefahren zu werden. Während der Fahrt wurde der Mann zusehends aggressiver und schlug von hinten gegen den Fahrersitz. Auf der Kreisstraße KEH 19, kurz vor Unterwendling, händigte ihm die Taxifahrerin letztendlich das Geld aus und der Fahrgast flüchtete in unbekannte Richtung.



Der Fahrgast wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, er sprach gebrochen Deutsch, er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpulli. Wer hat Beobachtungen gemacht, als der Mann in Kelheim in das Taxi stieg bzw. in der Nähe von Unterwendling das Taxi verließ?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 12.07.2019, 13.40 Uhr