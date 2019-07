05.07.2019, PP Niederbayern



Porsche Cayman aus Autohaus entwendet – Kripo Deggendorf bittet um Zeugenhinweise

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Ein rund 95.000 Euro teurer Porsche Cayman GT 4 Coupe wurde vermutlich in der Zeit zwischen Freitag, 28.06.2019 bis Mittwoch, 03.07.2019, von einem Verkaufsgelände eines Plattlinger Autohauses in der Dr.-Wandinger-Straße entwendet. Die Deggendorfer Kripo sucht Zeugen.

Der auffällige Sportwagen war versperrt auf dem Verkaufs- und Kundenparkplatz des Autohauses abgestellt, die Fahrzeugschlüssel befinden sich nach wie vor beim Autohaus. Es ist nicht auszuschließen, dass der Porsche in der Zeit zwischen vergangenen Freitag und letzten Mittwoch mit einem Abschleppwagen oder einem ähnlichen Fahrzeug von dem Firmengelände von dem bislang unbekannten Täter oder Tätern abtransportiert wurde.



Die Kripo Deggendorf hat die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Zeit zwischen 28.06.2019, ca. 06.00 Uhr bis 03.07.2019, ca. 17.00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Dr.-Wandinger-Straße/Simon-Ohm-Straße/Kreisverkehr an der Bundesstraße 8 gemacht bzw. wer kann Angaben zum Standort des Porsche Cayman machen? Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeistation Deggendorf, Tel. 0991/3896-0.





Veröffentlicht: 05.07.2019, 13:26 Uhr