05.07.2019, PP Niederbayern



Mann bei Zimmerbrand schwer verletzt

BAD FÜSSING/WÜRDING, LKR. PASSAU. Bei einem Zimmerbrand am frühen Donnerstagabend (04.07.2019) erlitt der 65-jährige Bewohner schwerste Verletzungen.

Eine Nachbarin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie aus der unten liegenden Wohnung Rauch festgestellt hatte. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war in einem Mehrfamilienhaus im Zimmer des Mannes ein Brand ausgebrochen. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der schon bewusstlose Mann in der Wohnung aufgefunden und aus dem Gefahrenbereich gerettet werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Spezialklinik. Sein Zustand ist nach Auskunft der Rettungskräfte als kritisch zu bezeichnen. Andere Personen im Haus waren nicht in Gefahr und wurden nicht verletzt



Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen zwischen 20.000 und 30.000 Euro liegen.



Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Kriminaldauerdienst aus Passau geführt.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Gerald Raab, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 05.07.219, um 01.00 Uhr.