Zimmerbrand – Haftbefehl erlassen

LANDSHUT. Wie gestern (03.07.19) berichtet legte ein 47-Jähriger in seinem Zimmer eines Gasthofes ein Feuer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wurde der Mann heute Vormittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt.



Nachdem dieser Haftbefehl gegen ihn erließ, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.





