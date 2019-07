03.07.2019, PP Niederbayern



Zimmerbrand – Tatverdächtiger festgenommen

LANDSHUT. Am Mittwoch (03.07.19) kam es in einem Zimmer eines Gasthofes zu einem Brand. Ein Tatverdächtiger konnte festgenommen werden. Die Kripo Landshut führt die weiteren Ermittlungen.

Am Mittwoch gegen 5:15 Uhr wurde der Brand in einem Gästezimmer mitgeteilt. Der betreffende Gast hielt sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte nicht im Zimmer auf. Vorsorglich wurden weitere sechs Gäste angehalten ihre Zimmer zu verlassen.



Bereits kurze Zeit nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Unmittelbar im Anschluss konnten die zuvor evakuierten Gäste in ihre Zimmer zurückkehren.



Zwischenzeitlich meldete sich der 47-jährige österreichische Bewohner des Zimmers telefonisch bei der Polizeiinspektion Landshut und räumte ein, das Feuer selber gelegt zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut wird eine Vorführung vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut zur Entscheidung einer möglichen Haftfrage geprüft.





