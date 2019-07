01.07.2019, PP Niederbayern



Nachtrag zum Badeunfall an der Donau - vermisster Famiiennvater tot in der Donau aufgrunden

GDE. VILSHOFEn / LKR. PASSAU: Der am 30.06.2019 nach einem Badeunfall in der Donau vermisste Familienvater wurde tot aufgefunden.

Am 01.07.2019, 14.40 h, wurde über die Integrierte Leitstelle Passau eine leblose Person mitgeteilt, welche in der Donau in Vilshofen auf Höhe des Flugplatzes in der Donau treibt.



Durch die eingesetzte Feuerwehr wurde daraufhin eine männliche Leiche aus der Donau geborgen.



Die Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes der KPI Passau ergaben, dass es sich bei der toten Person eindeutig um den 46-jährigen Familienvater handelt, der seit gestern Nachmittag nach einem Badeunfall in der Donau im Bereich Metten vermisst wurde.







Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht: 01.07.2019, 19.45