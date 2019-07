01.07.2019, PP Niederbayern



Kripo Landshut klärt Missbrauchsfälle

LANDSHUT. Eine Reihe von Missbrauchsfällen, die sich zwischen 14.05.2019 bis 25.06.2019 in Umkleidekabinen einer Landshuter Sporthalle zugetragen haben, konnte die Kripo Landshut nun klären.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Landshuter Kripo in Zusammenarbeit mit Kräften aus der Oberpfalz und der Polizeiinspektion Landshut ist es nun gelungen, am vergangenen Dienstag, 25.06.2019, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Zwischen Mitte Mai bis Dienstag, 25.06.2016, trat ein bislang unbekannter, als jugendlicher Mann beschriebener Tatverdächtiger in den Umkleideräumen einer Sporthalle minderjährigen Kindern z. T. als Exhibitionist gegenüber und hatte die Kinder auch in sexueller Weise bedrängt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um ein strafunmündiges Kind im Alter von 13 Jahren; das zuständige Jugendamt ist in die Ermittlungen mit eingebunden.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 01.07.2019, 11.56 Uhr