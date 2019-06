29.06.2019, PP Niederbayern



Schleuse Riedenburg beschädigt - Schifffahrt bis auf weiteres gesperrt

GDE. RIEDENBURG / LKR. KELHEIM: Schleuse Riedenburg durch ein bislang nicht bekanntes Schiff beschädigt - Schifffahrt am Main-Donau-Kanal gesperrt.





Am Freitag, 28.06.2019, gegen 23.45 h wurde die Einsatzzentrale des PP Niederbayern darüber verständigt, dass das obere Schleusentor der Schleuse Riedenburg durch ein nicht bekanntes Schiff beschädigt wurde.

Erste Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers des Schadens durch die zuständige Wasserschutzpolizei der PI Beilngries verliefen negativ.



Aufgrund des Schadens an dem Schleusentor ist der Betrieb der Schleuse nicht möglich, weshalb die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal derzeit gesperrt ist.



Die Reparaturarbeiten an dem beschädigten Schleusentor laufen derzeit.

Erst im Laufe der Reperaturarbeiten kann festgestellt werden, wie lange diese andauern.

Nach bisherigen Feststellungen dürften diese frühestens heute Abend beendet sein.



Der Schaden an dem beschädigten Schleusentor beträgt nach ersten Schätzungen ca. 100.000 Euro.



Der Verursacher des Schadens ist bislang noch nicht bekannt, die Ermittlungen wurden hierzu von der Wasserschutzpolizei der PI Beilngries übernommen.







Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht: 29.06.2019, 10.25 h