29.06.2019, PP Niederbayern



86-Jähriger bei Schweißarbeiten tödlich verletzt

GDE. EGGLHAM / LKR. ROTTAL-INN: 86-jähriger Mann zog sich bei Schweißarbeiten tödliche Verletzungen zu.







Am Freitag, 28.06.2019, gegen 12.00 h, führte ein 86-jähriger Mann, welcher auf einen Elektro-Rollstuhl angewiesen ist, in seiner landwirtschaftlichen Halle Schweißarbeiten aus.

Hierbei gerieten aus bisher nicht bekannten Gründen der Rollstuhl bzw. die Kleidung des Mannes in Brand, wodurch der 86-Jährige lebensgefährliche Brandverletzungen erlitt.

Durch Angehörige bzw. Anwohner konnte das Feuer zwar schnell gelöscht werden, jedoch erlitt der 86-Jährige lebensgefährliche Brandverletzungen.

Nachdem dieser mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach München eingeliefert wurde, verstarb der 86-Jährige in den frühen Abendstunden aufgrund seiner Brandverletzungen.



Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden vom Kriminaldauerdienst der KPI Passau übernommen.



Veröffentlicht: 29.06.2019, 09.00 h