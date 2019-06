29.06.2019, PP Niederbayern



Bei Obsternte tödlich verunglückt.

GDE. HAIBACH / LKR. STRAUBING-BOGEN: 62-jährige Frau bei der Obsternte tödlich verunglückt.



Am Freitag, 29.06.2019, gegen 10.00 h, wollte eine 62-jährige Frau zusammen mit einem Angehörigen im Garten Kirschen pflücken.

Hierzu stellte sich die 62-Jährige in eine Gitterbox, welche an einem Hubmasten eines Traktors angebracht war.

Zur Unfallzeit befand sich die 62-jährige Frau auf einer Höhe von ca. 3 Metern, als

aus bisher unbekannten Gründen diese zusammen mit der Gitterbox auf den Boden fiel.

Hierbei erlitt die 62-Jährige schwerste Verletzungen, so dass diese trotz sofortiger ärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle verstorben ist.



Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache wurden vom Kriminaldauerdienst der KPI Straubing übernommen.





Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht: 29.06.2019, 08.15 h