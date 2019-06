28.06.2019, PP Niederbayern



Motorradfahrerin tödlich verunglückt

Gerzen, LKRS. LANDSHUT. Tödlicher Zusammenstoß bei Überholmanöver.

Am Freitag, 28.06.2019, gegen 15.20 Uhr fuhr eine Gruppe von Motorradfahrern aus dem Bereich Pfaffenhofen auf der Staatsstr. 2054 von Geisenhausen kommend Richtung Gerzen. Auf Höhe Rutting überholte eine 52-jährige Frau mit ihrem Motorrad, Harley Davidson, einen vor ihr fahrenden Lkw. Hierbei übersah sie eine 29-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem VW Golf entgegenkam. Obwohl die Motorradfahrerin noch versuchte auszuweichen, prallte sie frontal in die Front des VW. Sie wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des Unfallherganges wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden von insgesamt 30.000 Euro. Die eingesetzten Feuerwehren leisteten technische Hilfe und übernahmen die Verkehrslenkung.



