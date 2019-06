21.06.2019, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit fünf Schwerverletzten

ERGOLDSBACH, LANDKREIS LANDSHUT. Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der alten B 15 mussten alle Insassen mit schweren Verletzungen in Kliniken eingeliefert werden.

Ein mit vier rumänischen Staatsangehörigen aus Mittelfranken besetzter VW, Passat, befuhr am Donnerstag gegen 21.40 Uhr die alte B 15 von Landshut kommend in Richtung Ergoldsbach (nördlich).



An der Abzweigung nach Wölflkofen wollte der 26-jährige Fahrer nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegen kommenden Mercedes, der von einem allein im Fahrzeug befindlichen 34-jährigen Fahrer aus der Oberpfalz gelenkt wurde.



Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem alle fünf Insassen der beiden Pkw schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss jedoch bei keinem mit dem Ableben gerechnet werden.



Alle Verletzten waren ersten Feststellungen zu Folge ordnungsgemäß angegurtet.



Sie wurden in umliegende Kliniken und Krankenhäuser eingeliefert.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Kfz-Sachverständiger mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt.



Die B 15 war zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr weiträumig umgeleitet.





Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, Matthias Ferstl, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht am 21.06.2019 um 01.40 Uhr