Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Toten

BISCHOFSMAIS / LKR. REGEN. Ein Verkehrsunfall mit zwei getöteten Personen ereignete sich am späten Dienstagnachmittag (18.06.2019) auf der so genannten Ruselstraße, in der Nähe der Ortschaft Ritzmais.

Nach Auskunft eines Augenzeugen war ein 18-jähriger Autofahrer in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, dort frontal mit einem entgegenkommenden Kraftrad zusammen gestoßen und hatte im Anschluss ein weiteres Fahrzeug gestreift.



Durch den Aufprall wurde der 46-jährige Motorradfahrer aus der Oberpfalz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Seine Beifahrerin konnte an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Deggendorf eingeliefert, wo sie jedoch später ihren schweren Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin im dritten Fahrzeug blieb unverletzt.



Zur Klärung der Unfallursache hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen angeordnet.



Die Staatsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte unterstützten an der Unfallstelle und leiteten den Verkehr um.



Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 17.000 Euro geschätzt.



