18.06.2019, PP Niederbayern



Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A 3 vor Passau verursacht Personen- und hohen Sachschaden

NEUHAUS AM INN/LKR. PASSAU. Heute Mittag ereignete sich auf der BAB A 3 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.





Gegen 11.25 Uhr war ein 41-Jähriger Slowake als Führer eines Lkw-Gespanns von Suben her kommend Richtung Passau unterwegs. Etwa mittig zwischen der Staatsgrenze und der Anschlussstelle Pocking übersah er den auf dem rechten Fahrstreifen langsam fahrenden Lkw-Verkehr und fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Autotransporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Slowake schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Linz verbracht. Der Fahrer des Autotransporters, ein 40-Jähriger Ukrainer, wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge, die jeweils nur mit dem Fahrer besetzt waren, wurden erheblich beschädigt und mussten von örtlichen Abschleppunternehmen geborgen werden. Auf dem Autotransporter waren insgesamt acht neuwertige Fahrzeuge geladen, davon wurden dem ersten Anschein nach sechs Fahrzeuge erheblich beschädigt. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 300.000.- Euro.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und das unfallverursachende Lkw-Gespann sichergestellt. Die Autobahn Richtung Passau war auf Höhe der Unfallstelle bis ca. 17.00 Uhr nur auf einem Fahrstreifen befahrbar. Dadurch bildete sich ein massiver Rückstau bis weit hinter die Grenze auf österreichischem Hoheitsgebiet.

Neben einer Vielzahl von Rettungs- und Einsatzkräften waren an der Unfallstelle mehrere örtliche Feuerwehren für Bergungs- und Verkehrsmaßnahmen eingesetzt.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Passau unter 0851/9511-521 in Verbindung zu setzen.





Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, Jürgen Sälzer, Polizeihauptkommissar

Tel.: 0851/9511-521

veröffentlicht am 18.06.2019, um 20.20 Uhr