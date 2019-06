16.06.2019, PP Niederbayern



DB-Sprinter überrollt 62-jährige Frau beim Entladen

VILSHOFEN - LKRS. PASSAU: DB-Sprinter überrollt 62-jährige Frau beim Entladen

Am Sonntag, 16.06.2019, gg. 08:25 Uhr, fuhren zwei Arbeiterinnen des Erdbeerlands in Albersdorf mit einem DB-Sprinter zu ihrer Arbeitsstelle. Die 62jährige Fahrerin vergaß beim Abstellen ihres Fahrzeugs die Handbremse, oder einen Gang einzulegen und begab sich zum Heck des Fahrzeugs, um die mitgebrachten Waren zu entladen. Als sich die Fahrerin hinter ihrem Fahrzeug befand und die Heckklappen geöffnet waren, begann das Fahrzeug rückwärts zu rollen. Hierbei wurde die 62jährige vom Transporter erfasst und unter ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitt hierbei tödliche Verletzungen.



Medien-Kontakt: Pol.-Insp. Vilshofen a.d.D., Michael Starringer, PHK, Tel.: 08541/9613-49Veröffentlicht am 16.06.2019 um 10.50 Uhr