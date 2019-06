14.06.2019, PP Niederbayern



Schlägerei mit anschließendem Widerstand – Kripo Landshut sucht Zeugen

MAINBURG, LKR. KELHEIM. Am Sonntag (09.06.2019) wurde gegen 2 Uhr eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einer Diskothek am Marktplatz gemeldet.

Beim Eintreffen der Streife am Tatort war der mutmaßliche Geschädigte nicht mehr vor Ort. Zwei erheblich alkoholisierte rumänische Staatsangehörige hatten nach ersten Ermittlungen auf einen 36-jährigen Landsmann eingeschlagen und mit einer Bierflasche verletzt. Der Geschädigte war anschließend geflüchtet und konnte nach ca. 1 Stunde in der Nähe des Tatorts mittelschwer verletzt aufgefunden werden. Er musste ambulant ärztlich versorgt werden. Gegen ihn bestand ein internationaler Haftbefehl, der anschließend vollzogen wurde. Bei allen drei Beteiligten wurden Blutentnahmen vorgenommen. Die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 30 und 31 Jahren wurden einem Haftrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Bei ihrer Festnahme leisteten sie erheblichen Widerstand, traten gegen die eingesetzten Beamten und bespuckten diese.



Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung sucht die Kripo Landshut zwei Rumänen und zwei Deutsche, die sich zum Tatzeitpunkt in der Diskothek aufgehalten haben und als wichtige Zeugen in Frage kommen. Einer der Deutschen soll 30-35 Jahre alt gewesen sein, nannte sich selbst „Tom“ und gab an, von einer Hochzeitsfeier zu kommen. Der andere Deutsche war ca. 40 Jahre alt und hatte einen auffälligen Schnauzbart. Die beiden Rumänen, die schlichtend in die Schlägerei eingegriffen haben, werden als sehr schlank beschrieben und sollen ca. 40 Jahre alt gewesen sein. Die Personen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.



Veröffentlicht: 14.06.2019, 11.39 Uhr