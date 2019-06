12.06.2019, PP Niederbayern



Polizei fasst Brandverursacher auf frischer Tat – vermutlicher Zusammenhang mit Wiederholungsfällen im Bereich Krankenhausgasse

STRAUBING. Der Straubinger Polizei ist es gelungen, in Bezug auf die wiederholten Sachbeschädigungsdelikte durch Brandlegung, die in den letzten Wochen nicht nur die Bewohner im Bereich der Krankenhausgasse beunruhigte, einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Einsatzkräfte trafen dabei am Mittwoch (12.06.2019) einen 33 Jahre alten Mann auf frischer Tat an. Die Kripo Straubing ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing.

In den letzten Wochen hielten wiederholte Brandlegungen im Bereich der Krankenhausgasse nicht nur die Anwohner, sondern auch die Feuerwehr und die Polizei in Atem. Immer wieder wurden kleinere Brände gelegt. Dabei wurden u.a. Container für Altpapier bzw. Altkleider, abgelagerter Müll sowie eine Sichtschutzplane an einem Balkon vorsätzlich in Brand gesetzt. Zum Glück kamen durch die Brände keine Personen zu Schaden. Das Feuer griff in keinem Fall auf Gebäude über. Die Gesamthöhe des bei den Brandlegungen entstandenen Sachschadens hält sich in Grenzen. Allerdings sorgten die stetig wiederkehrenden Brände für Unruhe und Angst bei den Anwohnern. Im Rahmen der durchgeführten präventiven Maßnahmen konnte schließlich am Mittwoch, 12.06.2019, gegen 01.25 Uhr die Festnahme eines 33-jährigen Straubingers auf frischer Tat erfolgen. Der 33-Jährige wurde von den eingesetzten Beamten dabei beobachtet, wie er gerade in der Krankenhausgasse einen Altkleidercontainer in Brand setzte. Daraufhin klickten die Handschellen und der Tatverdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden. Der Brand im Container konnte rasch gelöscht werden, der Schaden wird auf etwa 1.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Straubing führt derzeit weitere umfangreiche Ermittlungen durch.



Medien-Kontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, Andreas Zenger, PHK, 09421-868-1015

Veröffentlicht: 12.06.2019, 15.42 Uhr