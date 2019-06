10.06.2019, PP Niederbayern



Männlicher Toter aufgefunden – bislang keine Hinweise auf Gewaltdelikt

HENGERSBERG – LKRS. DEGGENDORF – BAB A 3 - PARKPLATZ ROßRÜCKHOLZ. Am Sonntagabend (09.06.2019) wurde an einem Parkplatz an der BAB A 3 eine männliche Leiche aufgefunden. Seitdem ermittelt der Kriminaldauerdienst der Kripo Straubing zum Ableben der Person.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 47-jährigen Mann aus dem Lkrs. Cham. Dieser war gegen 21.50 h auf einem Grünstreifen hinter dem o. g. Parkplatz tot aufgefunden worden. Der Pkw des Mannes mit Chamer Kennzeichen stand auf dem Parkplatz. Im Pkw des Toten wurden Betäubungsmittel-Utensilien aufgefunden, er nahm auch starke Medikamente ein.



Sofort nach dem Auffinden der Leiche nahmen auch Ermittler der Kriminalpolizei ihre Arbeit auf. Diese haben bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse, dass der 47-Jährige durch Gewalt- oder Fremdeinwirkung ums Leben kam. Die genauen Umstände des Ablebens sollen jetzt durch eine Obduktion geklärt werden, hierzu stehen die zuständige Staatsanwaltschaft und die Kripo in engem Kontakt.



Zur genaueren Klärung u. a. auch der Auffindesituation bittet die Kripo jetzt auch um Zeugenhinweise. Wer hatte evtl. am Sonntagabend zur fraglichen Zeit am genannten Parkplatz Wahrnehmungen gemacht ? Hinweise hierzu erbittet die Kripo Straubing unter der Rufnummer 09421/868-0 oder die Kripo Deggendorf unter der Rufnummer 0991 / 3896-0. Weitere Informationen zum vorliegenden Fall können derzeit nicht gegeben werden.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Klaus Pickel, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 10.06.2019 um 15.55 Uhr