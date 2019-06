09.06.2019, PP Niederbayern



Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Unfall und will flüchten - ein Leichtverletzter

GDE. WEIXERAU / LKR. LANDSHUT. Betrunkener Pkw-Fahrer fährt auf vor ihm stehenden Pkw auf und will flüchten. Unbeteiligter Zeuge wird von dem Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt.



Am Samstag, 08.06.19, gegen 18.40 h, fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Pkws in dem Drive-In-Bereich eines Schnellrestaurants auf einem vor ihm stehenden Pkw eines 45-Jährigen auf.

Nachdem der 45-Jährige den Unfallverursacher aufforderte, aus dem Drive-In Bereich heraus zufahren und den Unfall aufzunehmen, fuhr der 26-jährige Unfallverursacher rückwärts aus dem Drive In-Bereich und wollte davon fahren.

Dies wurde von einem 30-jährigen Zeugen bemerkt, der sich vor den Pkw des 26-Jährigen stellte, worauf dieser in Schrittgeschwindigkeit auf den Zeugen zufuhr und den Zeugen hierbei auch erfasste. Nachdem der Zeuge zu Boden fiel, wollte der 26-Jährige erneut losfahren, was jedoch durch weitere Personen verhindert werden konnte.



Der Unfallverursacher wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei diesem ergab eine erhebliche Alkoholisierung, weswegen eine Blutentnahme bei diesem durchgeführt wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wurde der Führerschein des Unfall- verursachers sowie dessen Pkw sichergestellt.



Der unbeteiligte Zeuge erlitt bei Vorfall leichte Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war bislang nicht erforderlich.



An dem Pkw des Unfallverursachers sowie des 45-jährigen entstand jeweils geringer Sachschaden.



Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorgang werden von der PI Landshut geführt. Der 26-jährige muss sich nun u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.





Medienkontakt: PP Niederbayern/Einsatzzentrale , EPHK Held, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht am 09.096.2019, 09.20 h