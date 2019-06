01.06.2019, PP Niederbayern



Brand bei der Fa. Rosenmehl

ERGOLDING, Lkr. Landshut

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand bei der Fa. Rosenmehl in der Meisenstr.

Am Samstag, geg. 00.30 Uhr, lösten mehrere Brandmelder vom Turm der Fa. Rosenmehl Alarm bei der integrierten Leitstelle in Landshut aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehren der Stadt Landshut, Ergolding, Piflas und weiterer Gemeinden im Umkreis rückte sofort zu dem brandtechnisch sensiblen Gebäude, in dem u.a. das Mehl der Fabrik lagert, aus. Ein Atemschutztrupp betrat den Turm und lokalisierte den mutmaßlichen Brandherd in einer Höhe von 25 Metern des ca. 100 Meter hohen Turms. Aus der offensichtlich defekten Lüftungsanlage schlugen bereits Funken und schwarzer Rauch drang nach außen. Die nächsten drei Stunden bekämpften die Feuerwehren den drohenden Großbrand erfolgreich. Durch eine anschließende Begehung des Gebäudes konnte das etwaige Vorhandensein von restlichen Glutnestern ausgeschlossen werden. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Dazu ist noch eine entsprechend Begutachtung notwendig. Der Schaden wird vorläufig bis zu einer Million Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die weiteren Ermittlungen wird die Kripo Landshut übernehmen.



Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Einsatzzentrale, Anton Pritscher, EPHK, 09421-868-1410

Veröffentlicht am 01.06.2019 um 05.30 h