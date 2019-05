26.05.2019, PP Niederbayern



79jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

HAUZENBERG / OBERHOLZ - LKRS. PASSAU. Am Sonntag (26.05.2019) wollte um 15.35 Uhr eine 79jährige Fußgängerin auf Höhe von Oberholz die Staatsstraße 2132 überqueren.





Dabei übersah sie einen aus Richtung Passau kommenden Pkw. Kurz vor der Frau hatte deren Ehemann die Staatsstraße ebenfalls überquert. Der 55jährige Pkw-Fahrer erfasste die Fußgängerin frontal, diese wurde dabei über das Fahrzeug geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie starb noch an der Unfallstelle an den bei dem Zusammenprall erlittenen Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Absperrung der Unfallstelle wurde von den Feuerwehren Oberdiendorf, Wotzdorf und Hauzenberg übernommen.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Hauzenberg, Pressebeauftragter Siegfried Huber, PHK, Tel. 08586 / 9605-0

Veröffentlicht am 26.05.2019 um 18.50 Uhr