25.05.2019, PP Niederbayern



Kind angefahren und geflüchtet

SIEGENBURG - LKRS. KELHEIM. Am Freitag, 24.05.2019 gegen 16.00 Uhr befand sich eine 12-Jährige mit ihrer Freundin in Siegenburg und wollte in der Ingolstädter Straße mit ihrem Fahrrad die Straße zur Tankstelle hin überqueren.

Als sie sich bereits auf der Fahrbahn befand, bemerkte sie einen Pkw, der die Ingolstädter Straße laut des Mädchens mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Er touchierte mit seiner Fahrzeugfront das Mädchen, welches zu Boden fiel.

Daraufhin soll der Fahrer ausgestiegen sein und das Kind beschimpft haben, bevor er wieder einstieg und in Richtung Kreisverkehr davonfuhr. Hierbei überfuhr er den rechten Fuß des Mädchens.



Das Fahrzeug konnten durch einen Zeugen wie folgt beschrieben werden:



Pkw, Audi, dunkelblau, älteres Modell, evtl. Kombi. Auf dem Heck des Fahrzeugs sollen sich weiße, quadratische Aufkleber befunden haben.



Der Fahrer konnte als mitteleuropäisch, zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 175 bis 185 cm groß, mit blond/roten Harren und Vollbart beschrieben werden.



Das Mädchen erlitt eine Quetschung des rechten Fußes. Sie wurde noch vor der Anzeigenerstattung durch die Eltern in ein Krankenhaus verbracht.

Ob an dem Fahrrad Sachschaden entstand konnte noch nicht geklärt werden.



Hinweise zu dem Fahrer und dessen Fahrzeug sowie Zeugen des Unfallhergangs werden an die PI Mainburg erbeten.



Medienkontakt: PK Michael Sima, PI Mainburg, Tel. 08751 / 8633-0

Veröffentlicht am 25.05.2019 um 11.30 h