Das Polizeipräsidium München sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung seines Teams in der Abteilung Versorgung im Sachgebiet V 2 – Zentraleinkauf – einen

Beamten (m/w/d) der 3. Qualifikationsebene, Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, fachlicher Schwerpunkt nichttechnischer Verwaltungsdienst.



Bewerbungsfrist: 30.09.2021

Ihre Aufgaben bei uns:

Der Aufgabenbereich in der Zentralen Vergabestelle umfasst folgende Schwerpunkte, welche teammäßig darzustellen sind:

• Einbindung bei der Wahl und Durchführung von förmlichen Vergabeverfahren des Polizeipräsidiums München

• Interne Beratung zum Vergaberecht unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung

• Durchführung von Ausschreibungen unterhalb der EU-Schwellenwerte gemäß UVgO und oberhalb der Schwellenwerte (europaweit) gemäß GWB und VgV, einschließlich der Vertragsgestaltung

• Vertragsmanagement während der Vertragslaufzeit

Ihr Profil und Ihre Qualifikationen:

• erfolgreich abgeschlossenes Studium als Diplom-Verwaltungswirt (m/w/d) (FH) der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen

• gute Kenntnisse im Vertragsrecht (BGB)

• gute Auffassungsgabe für vergabe- und haushaltsrechtliche Bestimmungen und interne Dienstanweisungen (Vollzug der VgV, des GWB, der UVgO u.a.)

• selbstständige und genaue Arbeitsweise sowie Eigeninitiative

• gute Kommunikation in Wort und Schrift

• hohe Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Flexibilität

• Team- und Kooperationsfähigkeit

• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten in der Zusammenarbeit mit Firmen und Dienststellen

• gute EDV-Kenntnisse im MS-Office-Bereich

Wir bieten:

• Beförderungsmöglichkeit auf dem Dienstposten bis zur Besoldungsgruppe A 11

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der Ihre Ideen gefragt sind

• ein angenehmes Arbeitsklima in einem gut ausgestatteten Arbeitsumfeld

• flexible Arbeitszeiten durch gleitende Arbeitszeit

• Fortbildungsmöglichkeiten

• Kinderbetreuungsmöglichkeit bei Wohnsitz in München

• gute Verkehrsanbindung sowie die Nutzung eines vergünstigten Tickets des MVV bzw. DB o. BOB

• die Möglichkeit der Teilnahme am vielfältigen Angebot des behördlichen

Gesundheitsmanagements



Bei einer modernen Großstadtpolizei wie dem Polizeipräsidium München bieten wir Ihnen einen krisensicheren, sehr interessanten und zukunftsorientierten Arbeitsplatz.

Allgemeine Hinweise:

Die Einstellung erfolgt in der 3. Qualifikationsebene des Beamtenverhältnisses im

nichttechnischen Verwaltungsdienst. Ein bereits bestehendes Beamtenverhältnis wird zwingend vorausgesetzt.



Die Stelle ist teilzeitfähig, sofern durch Jobsharing die ganztägige Wahrnehmung der Aufgabe gesichert ist.

Menschen mit Schwerbehinderung werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt. Wir fördern die Gleichstellung von Frauen und Männern (Art. 7 Abs. 3 BayGIG).

Ihr Ansprechpartner für Ihre Bewerbung:

Für Fragen zum Tätigkeitsbereich steht Ihnen

Herr Reischer unter der Tel.: 089 / 6216-1950

sowie für Fragen zum Bewerbungsverfahren

Frau Maier unter der Tel.: 089 / 6216-1171 gerne zur Verfügung.



Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Prüfungszeugnis, aktuelle Ernennungs- bzw. Beförderungsurkunde, ggf. letzte Beurteilung). Bitte richten Sie diese bis zum 30.09.2021 an das



Polizeipräsidium München

Abteilung Personal, P 1b

Tegernseer Landstr. 210

81549 München



Oder schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail (Anlagen ausschließlich als PDF-Datei) an pp-mue.muenchen.p1b@polizei.bayern.de (E-Mails bitte nicht größer als 5 MB).



Mit der Bewerbung erteilen die Bewerber (m/w/d) ihr Einverständnis zur elektronischen Erfassung ihrer Bewerbungsunterlagen. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Daten aus den Bewerbungsunterlagen für die Dauer des Bewerbungsverfahrens gespeichert werden.