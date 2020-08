zur Überwachung des ruhenden Verkehrs bei verschiedenen Polizeiinspektionen in München im Schichtdienst (Voll- und Teilzeit)



Ihre Aufgaben bei uns:

- Mitarbeit bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs

- Mitarbeit bei der Schulwegsicherung

- Hilfeleistung im Straßenverkehr für Senioren und andere hilfsbedürftige Personen

- Allgemeine Schreib- und Verwaltungstätigkeiten



Ihr Profil:

- Spaß am Außendienst und am Kontakt mit dem Bürger

- Sie sind körperlich fit, gut zu Fuß und wetterwest

- Freude an einem zeitversetzten Dienst (Schichtdienst)

- Bereitschaft zur Schichtdienstleistung zwischen 07:00 Uhr und 23:00 Uhr, auch am Wochenende

- Gesundheitliche Eignung für den Außen- und Schichtdienst

- Gute deutsche Sprachkenntnisse in Wort- und Schrift

- Einwandfreier Leumund

- Gute PC-/Textverarbeitungskenntnisse (Schreibtest erforderlich)

- Gutes Kommunikations- und Konfliktverhalten

- Erfolgreicher Abschluss der Haupt- bzw. Mittelschule

- Führerschein Klasse B



Unsere Leistungen:

Wir bieten Ihnen einen krisensicheren und sehr interessanten Arbeitsplatz bei einer modernen Großstadtpolizei.



Wir bilden Sie zunächst umfassend theoretisch aus und ermöglichen Ihnen eine praktische Einweisung bei Ihrer künftigen Dienststelle. Die Einstellung erfolgt zunächst im Wege eines befristeten tarifrechtlichen Arbeitsverhältnisses. Nach zwei Jahren ist in der Regel die unbefristete Übernahme vorgesehen.



Ihre Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes (zusätzliche Altersversorgung und Jahressonderzahlung).

Je nach Vorliegen der persönlichen und tarifrechtlichen Voraussetzungen kann das Bruttoentgelt bei einer Vollzeitbeschäftigung zwischen 2.497,60 € und 2.826,79 € betragen (Entgeltgruppe 5 TV-L / Stufe 1 bis Stufe 3, Tarifstand gültig in Bayern seit 01.Januar 2020).



Je nach den besonderen Anforderungen des Arbeitsplatzes und den individuellen Voraussetzungen besteht die Möglichkeit:



- Der Teilnahme an Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements

- Der Nutzung eines vergünstigten Jobtickets des Münchner Verkehrs- und -Tarifverbundes bzw. der Deutschen Bahn oder der Bayerischen Oberlandbahn

- Der Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses

-Einer Schichtdienstzulage und einer Ballungsraumzulage.