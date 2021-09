Inhalt:

1307. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich; zwei Personen verletzt – Solln



1308. Eine Person überquert S-Bahngleise und wird dabei tödlich verletzt - Berg

am Laim



1309. Kollision von zwei Pkw; eine Person tödlich verletzt - Lochhausen



1310. Raub in einem Geschäft - Altstadt



1311. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung - Maxvorstadt



1312. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Einbruch - Garching

1307. Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich; zwei Personen verletzt – Solln

Am Donnerstag, 02.09.2021, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 67-Jähriger aus München mit

einem Porsche Pkw, die Drygalski-Allee in stadtauswärtiger Richtung.

Zeitgleich fuhr eine 47-Jährige aus München mit einem Toyota Pkw, die

Gulbranssonstraße in Richtung der Drygalski-Allee und wollte diese geradeaus

überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw, wobei

das Fahrzeug der 47-Jährigen gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Ford Pkw

geschleudert wurde, wodurch noch zwei weitere dort geparkte Fahrzeuge beschädigt

wurden.

Der 67-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein

Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin des

Toyota wurde schwer verletzt und musste ebenfalls vom Rettungsdienst zur stationären

Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand ein Totalschaden.



Es entstand ein Gesamtschaden von über 35.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt. Es kam jedoch zu

keinen größeren Behinderungen.



Die weiteren Ermittlungen werden bei der Münchner Verkehrspolizei geführt.

1308. Eine Person überquert S-Bahngleise und wird dabei tödlich verletzt - Berg

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 07:50 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger aus München im

Bereich von Bahngleisen Berg am Laim. Zur gleichen Zeit fuhr dort eine S-Bahn in

Fahrtrichtung Flughafen, die mit dem 29-Jährigen kollidierte. Dieser erlitt bei dem

Zusammenstoß tödliche Verletzungen.

Der S-Bahnfahrer, der den Unfall mitbekam, stoppte den Zug und Einsatzkräfte der Polizei

und des Rettungsdienstes wurden informiert.



Der S-Bahnfahrer wurde später von einem

Kriseninterventionsteam betreut. Beim Zugverkehr kam es zwischen 07:50 und 09:30 Uhr

im Bereich Leuchtenbergring und Dagelfing zu Beeinträchtigungen. Nach den ersten

Ermittlungen der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um ein Unfallgeschehen, bei dem

der 29-Jährige abgelenkt war.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Verkehrspolizei des

Polizeipräsidiums München geführt.

1309. Kollision von zwei Pkw; eine Person tödlich verletzt - Lochhausen

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 20:30 Uhr, befuhr ein 41-Jähriger aus dem Landkreis

Fürstenfeldbruck mit einem VW Pkw die Lochhausener Straße stadteinwärts. Zur

gleichen Zeit befuhr eine 30-Jährige, ebenfalls aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, mit

einem Renault Pkw die Lochhausener Straße in stadtauswärtige Richtung.

Auf der Höhe Krähenweg kollidierten die beiden Pkw aus bislang ungeklärten Gründen

frontal miteinander. Durch den heftigen Zusammenprall wurden beide Pkw von der

Fahrbahn geschleudert, wobei sich der Pkw der 30-Jährigen überschlug.

Hierbei verletzte sich die 30-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck tödlich. Der 41-

Jährige Pkw-Fahrer wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner

Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Klärung des Unfallhergangs wurde

eine Gutachterin an die Unfallstelle herangezogen.



Während der Unfallaufnahme durch

die Verkehrspolizei kam es auf der Lochhausener Straße für ca. fünf Stunden zu

erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen durch eine Totalsperre.



Die weiteren Ermittlungen werden durch die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums

München geführt.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München,

Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1310. Raub in einem Geschäft - Altstadt

Am 03.09.2021, gegen 18:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die

Verkaufsräume eines Geschäftes am Maximiliansplatz. Er forderte die Herausgabe von

Schmuckgegenständen und bedrohte zwei dort anwesende Angestellte mit einer

Glasflasche.

Die beiden Personen flüchteten aus den Räumen und die Polizei wurde alarmiert. Der

unbekannte Täter konnte nach den ersten Ermittlungen währenddessen Schmuck im Wert

von mehreren 10.000 Euro entwenden und danach die Tatörtlichkeit verlassen.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen über 20 Streifen der Münchner

Polizei eingebunden waren, verliefen erfolgslos.



Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 25 - 40 Jahre alt, ca. 1,65cm groß,

kräftige Figur, dunkle kurze Haare, schwarze Schuhe mit weißen Sohlen, rote knielange

Hose, schwarzer Kapuzenpulli, schwarze Baseballcap, hatte bei der Tat eine Maske auf

im Guy-Fawkes-Stil mit weißen Gummibändern hinter den Ohren fixiert war und er führte

ein Plastiktüte mit sich. Der Täter sprach deutsch



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

1311. Festnahme nach exhibitionistischer Handlung - Maxvorstadt

Am Freitag, 03.09.2021, gegen 21:15 Uhr, befand sich ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in

den Niederlanden in einem Hotelzimmer im Bereich der Theresienstraße. Dort führte er

mit Blick auf eine gegenüber liegende Wohnung einer 26-jährigen Münchnerin sexuelle

Handlungen an sich durch.

Die 26-Jährige verständigte sofort Kräfte der Polizei. Diese konnten den 41-Jährigen vor

Ort festnehmen. Er wurde zur Polizeiinspektion 12 gebracht und wegen einer

exhibitionistischen Handlung angezeigt. Nach Abschluss der Sachbearbeitung und

Hinterlegung einer Sicherheitsleitung wurde er vor Ort wieder entlassen.



Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch die Münchner Kriminalpolizei

geführt.

1312. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Einbruch - Garching

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 11:00 Uhr, meldeten Passanten der Polizei im Bereich

des Münchner Hauptbahnhofes einen herrenlosen Rucksack. Eine Streife der Münchner

Polizei fuhr zu der Örtlichkeit. Während der Abklärungen vor Ort wurde ein 26-jähriger

Marokkaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetroffen, der sich als Eigentümer

des Rucksacks ausgab.

Bei der Durchsicht des Rucksacks stellte sich heraus, dass die dort enthaltenen

Gegenstände (ein Tablet-Computer und weitere elektronische Gegenstände) nicht dem

26-Jährigen gehörten. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass diese Gegenstände in der

Nacht vom Freitag, 03.09., 19:30 Uhr, bis Samstag, 04.09.2021, 00:45 Uhr wahrscheinlich

aus einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Freisinger Landstraße

in Garching entwendet wurden, in welche er nach diesen ersten Ermittlungen über eine

Terrassentür eindringen konnte.



Dem 26-Jährigen wurde die vorläufige Festnahme erklärt. Er wurde nach erfolgter

Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung wegen eines Diebstahls der Haftanstalt des

Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des heutigen Tages wird er dem

Ermittlungsrichter vorgeführt.



Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall wird durch das Kommissariat 53 des

Polizeipräsidiums Münchens geführt.