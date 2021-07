1036. Öffentlichkeitsfahndung; 84-jähriger Vermisster wohlbehalten aufgefunden – Grünwald

(Ursprüngliche Meldung: Siehe Medieninformation Nr. 1033 vom 12.07.2021)



Wie bereits berichtet, wurde ein 84-Jähriger aus einem Seniorenheim in Grünwald seit Sonntag, 11.07.2021 vermisst. Wegen der großen gesundheitlichen Gefährdung für ihn wurde eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst.



Der 84-Jährige ist nun wohlbehalten am Montag, 12.07.2021 gegen 16:15 Uhr in Grünwald in einem Gebüsch aufgefunden worden. Er ist wohlauf und benötigt aktuell keine weitere medizinische Behandlung.