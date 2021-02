180. Vermisste 70-Jährige wohlbehalten aufgefunden– Stadtgebiet München

siehe 1.Nachtrag zum Pressebericht vom 08.02.2021



Seit Sonntag, 07.02.2021, 09:20 Uhr, wurde eine Rentnerin mit Wohnsitz in München vermisst. Die 70-Jährige konnte am 08.02.2021, gegen 18 Uhr, in Haidhausen wohlbehalten aufgefunden werden. Sie befindet sich nun bei ihrer Familie.