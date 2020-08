Inhalt:



1280. Zwei Betrugsfälle unter Vortäuschung einer Notlage – Neuaubing und Bogenhausen



1281. Diebstahl aus Wohnung – Englschalking



1282. Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz –Stadtgebiet München



1283. Versuchter Einbruch in sozialer Einrichtung – Ramersdorf



1284. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Fasanerie



1280. Zwei Betrugsfälle unter Vortäuschung einer Notlage – Neuaubing und Bogenhausen

Am Freitag, 14.08.2020, kam es zu zwei Betrugsfällen durch jeweils unbekannte Täter, bei denen zwei Rentnerinnen geschädigt wurden.



Im ersten Fall wurde eine über 80-jährige Seniorin in Pasing in der Institutstraße im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, aus einem Auto heraus (nach ihren Angaben ein silberner Pkw) von einem unbekannten Mann und zwei unbekannten Frauen angesprochen. Hierbei gaben die drei unbekannten Täter vor, dass der Bruder der einen Täterin angeblich einen Autounfall gehabt hätte und für die Operation sofort einen vierstelligen Bargeldbetrag benötigen würde.



Nachdem die Rentnerin dies jedoch ablehnte, gaben die drei Unbekannten weiterhin an, dass sie mit einem Mietauto unterwegs wären, dieses zurückgeben müssten und deshalb ihre Taschen dringend bei der Münchnerin unterstellen müssten.



Nachdem die Seniorin diesem Wunsch entsprach, stieg sie in das Fahrzeug und fuhr mit ihnen zu ihrer Wohnung nach Neuaubing. In der Wohnung übergab die Seniorin schließlich einen mittleren dreistelligen Eurobetrag für die vermeintliche Notlage. Nachdem die Täter das Geldversteck der Münchnerin erkannt hatten, wurde diese abgelenkt und das komplett vorhandene Bargeld in der Wohnung wurde entwendet. Kurze Zeit später verließen die drei Täter mitsamt ihrem Gepäck die Wohnung.



Wie sich herausstellte konnten die Täter einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag entwenden.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 40-50 Jahre alt, 180 cm groß, kräftig, Glatze, sprach gebrochen Deutsch



Täterin 2:

Weiblich, 35-40 Jahre alt, 160 cm groß, korpulent, sprach gebrochen Deutsch



Täterin 3:

Weiblich, 35-40 Jahre alt, 168 cm groß, schlanker als die andere weibliche Täterin, dunkle Haare, sprach gebrochen Deutsch



In einem zweiten Fall wurde eine über 80-Jährige Seniorin in Bogenhausen, gegen 14:30 Uhr, durch zwei unbekannte männliche Personen aus dem Auto heraus nach dem Weg zum Krankenhaus Bogenhausen gefragt. Die Seniorin stieg daraufhin in das Fahrzeug ein. Auf dem Weg zum Krankenhaus gaben die beiden unbekannten Männer an, dass ein Freund der beiden einen schweren Verkehrsunfall erlitten habe und für die medizinische Betreuung einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag benötigen würde.



Daraufhin willigte die Rentnerin ein und ließ sich von den Tätern zu ihrer Wohnung in Bogenhausen fahren (Bereich der Denninger Straße und Bülowstraße) und übergab ihnen dort einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.



Im Anschluss an die Übergabe entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung.



Die Täter konnten nicht beschrieben werden.



Das Kommissariat 65 hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem Tat- bzw. Serienzusammenhang ausgegangen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1281. Diebstahl aus Wohnung – Englschalking

Am Freitag, 14.08.2020, gegen 11:00 Uhr, wurde eine über 80-jährige Münchnerin auf dem Heimweg vom Einkaufen von einem unbekannten männlichen Täter vor ihrer Wohnung in Englschalking angesprochen. Der Unbekannte gab sich als Handwerker aus und gab an, in ihrer Wohnung sämtliche Wasserhähne in Bad und Küche überprüfen zu müssen.



Nachdem die Seniorin gemeinsam mit dem Täter die Wohnung betreten hatte, drehte er in beiden Räumen die Wasserhähne auf und ließ diese für mehrere Minuten laufen. Im Anschluss verabschiedete er sich und verließ die Wohnung.



Kurze Zeit später stellte die Rentnerin fest, dass ihr Schlafzimmer durchsucht und eine Armbanduhr entwendet worden war. Vermutlich hatte sich ein zweiter unbekannter Täter während der vermeintlichen Überprüfung der Wasserhähne über die geöffnete Wohnungstür Zutritt zur Wohnung verschafft und diese nach Wertgegenständen durchsucht.



Das Kommissariat 65 hat die Ermittlungen übernommen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 35 Jahre alt, ca. 160 cm groß, normale Statur, sprach hochdeutsch



Der zweite Täter konnte nicht beschrieben werden.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Freischützstraße in Englschalking Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Warnhinweis:

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

1282. Mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz –Stadtgebiet München

Am Montag, 17.08.2020, gegen 06:00 Uhr, wurden im Stadtgebiet München zeitgleich gegen sechs Personen Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen durchgeführt.



Im Rahmen von umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen in der Betäubungsmittelszene ergaben sich stichhaltige Erkenntnisse über diverse Betäubungsmittel-

straftaten gegen die sechs männlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 47 Jahren.



In den Wohnungen der Tatverdächtigen konnten die eingesetzten Polizeibeamten unter anderem geringe Mengen Marihuana sowie diverse Utensilien für den Handel von Betäubungsmitteln auffinden. Während fünf Tatverdächtige nach der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden konnten, wurde ein 47-jähriger Münchner nach

der Durchsuchung festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages zur Prüfung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt.



Das Kriminalfachdezernat 8 (Rauschgift) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1283. Versuchter Einbruch in sozialer Einrichtung – Ramersdorf

Im Zeitraum von Freitag, 14.08.2020, 17:00 Uhr, bis Montag, 17.08.2020, 08:00 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Betreuungseinrichtung innerhalb eines mehrstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes im Bereich der Balanstraße/Werinherstraße einzubrechen.



Nachdem sich der oder die unbekannten Täter die Eingangstür gewaltsam öffnen konnten, durchsuchten sie diese. Der oder die Täter verließen letztlich die Tatörtlichkeit, ohne etwas zu entwenden.



Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Balanstraße/Werinherstraße/St.-Ingbert-Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1284. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Fasanerie

Im Zeitraum von Sonntag, 16.08.2020, 22:00 Uhr, bis Montag, 17.08.2020, 02:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Bereich der Reigersbachstraße/Am Blütenanger einzubrechen.



Der unbekannte Täter versuchte gewaltsam über die Terrassentür in das Haus zu gelangen, scheiterte aber. Der Unbekannte verließ schließlich ohne Tatbeute das Grundstück.



Die Bewohner stellten den Tatversuch nachträglich über die vorhandene private Videoüberwachung fest und verständigten die Polizei.



Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich; bekleidet mit Kapuzenjacke, Kappe, rotes Oberteil, kurze Jeanshose, schwarze Sandalen





Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Reigersbachstraße/Am Blütenanger (Fansanerie) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.