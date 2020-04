Inhalt:



445. Einsätze der Münchner Polizei im Kontext mit der Corona-Pandemie



446. Einbruchsdiebstahl an einem Lkw und Anhänger geklärt; Tatverdächtige ermittelt – Obersendling



447. Einbruch in Imbiss; Tatverdächtiger festgenommen – Maxvorstadt



448. Einbruch in Kirche; neun Opferstöcke aufgebrochen – Altstadt



449. Pkw-Fahrerin verliert aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über ihr Fahrzeug – Oberschleißheim



450. Versuchter Raub; zwei Tatverdächtige festgenommen – Ramersdorf

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.04.2020, 06:00 Uhr, bis Freitag, 03.04.2020, 06:00 Uhr, gab es eine Vielzahl von Kontrollen und Einsätzen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München (sowohl Stadt und Landkreis München), um die Einhaltung der Regelungen der aktuellen Verordnungen zu überprüfen.

Knapp 6.700 Kontrollen wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Dabei wurden 316 Verstöße angezeigt, von denen 290 die Ausgangsbeschränkung betrafen.



Am Donnerstag, 02.04.2020, gegen 19:00 Uhr, rief ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass sich mehrere Jugendliche auf einem Spielplatz in der Hornberger Straße in Aubing aufhielten. Eine Streife der Polizeiinspektion 45 (Pasing) fuhr zu der Einsatzörtlichkeit und traf dort auf fünf Jugendliche (zwischen 15 und 17 Jahre alt, alle mit Wohnsitz in München), die dort Alkohol tranken, nicht die Mindestabstände einhielten und nicht aus demselben Haushalt stammten. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt und alle wurden wegen des Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.



Am Donnerstag, 02.04.2020, gegen 19:20 Uhr, rief ein Zeuge beim Polizeinotruf 110 an und teilte mit, dass sich in einer Parkanlage in der Nähe der Jella-Lepman-Straße in Berg am Laim mehrere Personen ohne Einhaltung der Mindestabstände zueinander aufhalten würden. Einsatzkräfte einer Münchner Einsatzhundertschaft trafen vor Ort vier Personen an (17 bis 21 Jahre alt, alle mit Wohnsitz in München). Sie hielten die Mindestabstände nicht ein, waren nicht aus demselben Hausstand und hatten keine triftigen Gründe, sich dort aufzuhalten. Ihnen wurden Platzverweise erteilt und sie wurden wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

446. Einbruchsdiebstahl an einem Lkw und Anhänger geklärt; Tatverdächtige ermittelt – Obersendling

Bereits im Juni 2019 kam es in der Schertlinstraße in Obersendling zu einem Einbruchsdiebstahl an einem Lkw mit Anhänger. Ein Augenzeuge beobachtete damals drei zunächst unbekannte Verdächtige, die versuchten den geparkten Lkw aufzuhebeln. Am Lkw entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Außerdem hatten sie bereits den Tankdeckel abgeschraubt, um Treibstoff abzuzapfen. Auf dem Gehweg stand hierfür ein Kanister bereit. Am Gespannanhänger entfernten die Verdächtigen die Verplombung, an einem weiteren dahinter abgestellten Anhänger brachen sie die Tür auf und durchsuchten die Ladung.



Die drei Verdächtigen flüchteten anschließend ohne Tatbeute. Am Tatort ließen sie ein entwendetes Fahrrad und einen Tretroller zurück.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte auch Videomaterial einer nahen Videoüberwachung gesichert werden, das im Anschluss zur eindeutigen Identifizierung der Verdächtigen führte.



Bei der Spurensicherung am Tatort konnten tatrelevante DNA-Anriebe gesichert werden. Bei der anschließenden Recherche mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes in der DNA-Analysedatei erfolgten zwei Personentreffer.



Ein in München lebender 27-Jähriger und ein 25-jähriger Deutscher, der sich momentan wegen einer anderen Sache in Haft befindet, müssen sich nun wegen verschiedener Eigentumsdelikte verantworten. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen den dritten, noch unbekannten Verdächtigen, dauern noch an.

447. Einbruch in Imbiss; Tatverdächtiger festgenommen – Maxvorstadt

Zwei zunächst unbekannte Verdächtige machten sich am Sonntagmorgen, 22.03.2020, gegen 05:30 Uhr, an einem Dönerimbiss im Bereich des Zentralen Omnibusparkplatzes (ZOB) an der Hackerbrücke zu schaffen. Die Männer brachen ein Fenster auf und entwendeten die Kasse samt Bargeld aus dem Verkaufsstand. Der Beuteschaden lag über 100 Euro.



Durch umfangreiche Ermittlungen durch das Kommissariat für Einbruchskriminalität, K 52, und den Fahndungsmaßnahmen der Beamten der Polizeiinspektion 14 (Westend) konnte ein 52-jähriger Mann ermittelt werden. Der Ungar ohne festen Wohnsitz konnte am Mittwoch, 01.04.2020, bei Fahndungsmaßnahmen am Flughafen München festgenommen werden. Er wurde anschließend der Haftanstalt beim Polizeipräsidium München überstellt. Dort erging Untersuchungshaftbefehl durch den diensthabenden Ermittlungsrichter.



Die Ermittlungen zum zweiten Verdächtigen dauern noch an.

448. Einbruch in Kirche; neun Opferstöcke aufgebrochen – Altstadt

In der Zeit von Mittwoch, 01.04.2020, 19:50 Uhr, bis Donnerstag, 02.04.2020, 07:00 Uhr, hebelten ein oder mehrere unbekannte Täter die Seitentür einer Kirche im Altstadtbereich auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Inneren der Kirche wurden insgesamt neun Opferstöcke angegangen und das dort darin befindliche Bargeld entwendet. Des Weiteren entwendeten der oder die Täter einen kompletten Opferstock und brachen in die Sakristei der Kirche und durchsuchten mehrere Schubladen und Schranktüren.



Der oder die unbekannten Täter flüchteten dann in unbekannte Richtung aus der Kirche.

Die genaue Schadenshöhe und der Beuteschaden konnten bisher noch nicht beziffert werden.



Die Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) aufgenommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Petersplatz, Rindermarkt und Viktualienmarkt (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

449. Pkw-Fahrerin verliert aufgrund einer Erkrankung die Kontrolle über ihr Fahrzeug – Oberschleißheim

Am Donnerstag, 02.04.2020, gegen 14:20 Uhr, fuhr eine 83-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Peugeot Pkw auf der Staatsstraße 2053 von Eching Richtung Oberschleißheim. Auf Höhe des Mallertshofer Sees verlor sie aufgrund einer plötzlich eintretenden akuten Erkrankung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie steuerte dabei leicht nach rechts und touchierte dabei ein Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten.



In der darauffolgenden Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schwer beschädigt nach wenigen Metern im angrenzenden Straßengraben liegen.



Mehrere Ersthelfer konnten die leichtverletzte Dame nach kurzer Zeit aus ihrem Fahrzeug befreien. Aufgrund ihrer Erkrankung wurde sie mit dem Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die 83-Jährige verstarb dort nach wenigen Stunden.



Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße 2053 in Richtung Oberschleißheim gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

450. Versuchter Raub; zwei Tatverdächtige festgenommen – Ramersdorf

Am Donnerstag, 02.04.2020, gegen 23:10 Uhr, war ein 58-jähriger Münchner auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstelle am U-Bahnhof Innsbrucker Ring. Nach den ersten Ermittlungen traf der 58-Jährige dort auf einen 18-jährigen Mann aus Baden-Württemberg und einen 20-jährigen Münchner, die diesen mit einer Faustfeuerwaffe bedrohten und in englischer Sprache die Herausgabe des Bargeldes forderten. Nachdem der 58-Jährige den beiden eine Frage stellte, ließen die beiden Männer von ihm ab und flüchteten, so dass der 58-Jährige die Polizei verständigen konnte.



Bei der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung, bei der zehn Streifen eingesetzt waren, konnten beide Tatverdächtigen aufgrund der Personenbeschreibung erkannt und vorläufig festgenommen werden, wobei einer der beiden gegen die Festnahme Widerstand leistete, indem er unter anderem versuchte, einen der Beamten zu beißen.



Ebenfalls konnte im Rahmen einer weiteren Absuche die vermeintliche Tatwaffe aufgefunden werden.



Beide Tatverdächtige wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und werden einem Haftrichter vorgeführt.



Die Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.