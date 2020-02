20.02.2020, PP München



Festnahmen nach betrügerischem Erlangen von Pkw – Stadtgebiet München

MÜNCHEN. Am Samstag, 15.02.2020, gegen 12:00 Uhr, mietete ein 35-jähriger Serbe bei einer Autoverleihfirma in der Ingolstädter Straße einen Pkw an. Gegenüber der Vermieterfirma gab er an, mit dem Fahrzeug nach Berlin fahren zu wollen. Entgegen der vereinbarten Vertragsbedingungen verließ er jedoch Deutschland und fuhr mit dem Fahrzeug in den osteuropäischen Raum.