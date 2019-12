18.12.2019, PP München



Festnahme nach Raub mit Messer auf Gastwirtschaft – Thalkirchen

München. Am Dienstag, 17.12.2019, gegen 19:00 Uhr, waren die Angestellten einer Gaststätte in der Lagerhausstraße mit Abrechnungsarbeiten beschäftigt. Unvermittelt betrat ein mit Schal und Kapuze maskierter Mann das Büro und bedrohte einen 27-Jährigen und einen 29-jährigen Münchner mit einem Messer und einem Elektroschocker. Der Mann forderte die Aushändigung von Bargeld und bemerkte zeitgleich den wegen der Abrechnung offenstehenden Tresor. Das darin befindliche Bargeld nahm er an sich und flüchtete mit seiner Beute.