20.08.2019, PP München



Falsche Polizeibeamte in München

MÜNCHEN. Am Sonntag, 18.08.2019, gegen 22:30 Uhr, wurde eine über 80-jährige Münchnerin von einer unbekannten Frau, die sich als Kommissarin ausgab, angerufen. Im Laufe des länger andauernden Telefongespräches meldeten sich außerdem zwei weitere männliche Personen, die sich ebenfalls als Kommissare ausgaben. Sie überzeugten die Seniorin im Laufe der Nacht, gegen 02:30 Uhr, einen Betrag in Höhe von mehreren Zehntausend Euro an einen zuvor angekündigten Boten zu übergeben.