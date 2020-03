05.03.2020, PP München



Sicherstellung von vermeintlichem Diebesgut – Eigentümer / Geschädigter gesucht

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen gegen eine Personengruppe wurden bereits im Oktober 2019 in deren Unterkunft in München diverse Gegenstände (Schmuckstücke und sonstige Gebrauchsgegenstände) aufgefunden und aufgrund der Gesamtumstände und der Auffindesituation als vermeintliches Diebesgut sichergestellt.



Hinweise zur Herkunft der Gegenstände bzw. deren Eigentümer bitte an das Kommissariat 51 des Polizeipräsidiums München

Aktenzeichen: BY8541-013602-19/0