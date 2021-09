13.09.2021, PP Mittelfranken



Nach Verkehrsunfall verstorben

ELLINGEN. (1252) Am Sonntagnachmittag (12.09.2021) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen). Der 90-jährige Unfallfahrer erlag zwischenzeitlich seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Der Senior war gegen 13:55 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ellingen und Pleinfeld unterwegs. Auf Höhe der Zollmühle kam er aus bislang nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann kam mittels eines Rettungshubschraubers in eine Nürnberger Klinik, wo er noch am selben Tag verstarb.



Die Polizeiinspektion Weißenburg war an der Unfallstelle vor Ort. Die Beamten haben die Ermittlung zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.