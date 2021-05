05.05.2021, PP Mittelfranken



Tötungsdelikt in Schwabach – Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei

SCHWABACH. (621) Wie mit Meldung 616 berichtet, wurde eine 52-jährige Frau im Schwabacher Stadtteil Eichwasen Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt.

Eine Bekannte fand die 52-Jährige am Nachmittag des 04.05.2021 leblos in ihrer Wohnung. Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.



Die Obduktion des Leichnams fand am heutigen Mittwoch (05.05.2021) statt. Im Ergebnis wird bestätigt, dass die Frau Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Gewalt gegen den Körper kann als todesursächlich angesehen werden.



Unterdessen führte die Kriminalpolizei Schwabach auch heute die Arbeiten am Tatort fort. Die Spurensicherungsmaßnahmen in der Tatwohnung laufen derzeit (Stand: 05.05.21, 13:45 Uhr) noch. Neben zahlreichen Anwohnerbefragungen werten die Beamten Hinweise aus, bewerten und prüfen vorhandenes Spurenmaterial.



Am heutigen Mittwoch (05.05.2021) kamen bereits Personensuchhunde, sog. Mantrailer, zur Absuche nach Spuren im weiteren Umfeld der Tatortwohnung zum Einsatz.



Bei weiteren pressefreien Neuerungen wird nachberichtet.