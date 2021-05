03.05.2021, PP Mittelfranken



Bei Durchsuchung mutmaßliches Diebesgut im Wert von mehreren hunderttausend Euro sichergestellt

SCHWABACH. (607) Die Schwabacher Kriminalpolizei stellte am Mittwoch (28.04.2021) im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen eine Vielzahl mutmaßlich gestohlener Werkzeuge und weiterer Baustoffe sicher. Der Wert der Waren beträgt mehrere hunderttausend Euro.

Im Zuge von Ermittlungen erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein Mitarbeiter eines Baustoffhandels im Landkreis Roth möglicherweise Firmeneigentum entwendet und verkauft haben soll. Die weiteren Ermittlungen übernahm daraufhin das Fachkommissariat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizei Schwabach.



Aufgrund der Ermittlungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Durchsuchungsbeschluss für das Anwesen des Tatverdächtigen, der schließlich am 28.04.2021 vollzogen wurde. Die Ermittler wurden schnell fündig und fanden in dem Objekt ein regelrechtes Sortiment von hochwertigen Baustellengroßmaschinen sowie weiteres professionelles Elektrowerkzeug, welches überwiegend im Baubereich verwendet wird. Darüber hinaus konnte in einem unter der Garage gelegenen Raum eine Vielzahl von Rollen an Kupfermaterial mit einem Gesamtgewicht von mehreren Tonnen sichergestellt werden.



Nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen geht die Kriminalpolizei Schwabach davon aus, dass der Tatverdächtige möglicherweise einen Handel mit den entwendeten Gegenständen betrieb. Die sichergestellten Beweismittel mussten mit einem Lkw und entsprechendem Hebewerkzeug aufgeladen und zur Dienststelle transportiert werden.



Der Wert der sichergestellten Gegenstände beträgt nach ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro. Gegen den Tatverdächtigen und mögliche weitere Mittäter wird nun u. a. wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.