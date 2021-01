28.01.2021, PP Mittelfranken



Mann stirbt bei Wohnungsbrand

NÜRNBERG. (118) In der Nacht von Mittwoch (27.01.2021) auf Donnerstag (28.01.2021) ereignete sich ein Wohnungsbrand im Nürnberger Stadtteil Gärten h.d.V. Ein 71-jähriger Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 01:45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein, nachdem Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus in der Bucher Straße wahrgenommen hatten. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Großteil der Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Den 71-jährigen Bewohner der Brandwohnung konnten sie nur noch tot bergen.



Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass sowohl durch das Feuer als auch durch den Einsatz des Löschwassers neben der Brandwohnung auch das restliche Wohnanwesen massiv beschädigt wurde. Bis auf weiteres ist es nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.



Noch in der Nacht haben Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Derzeit werden diese Ermittlungen von den Experten des Fachkommissariats für Branddelikte der Nürnberger Kriminalpolizei weitergeführt. Nach bisherigem Stand gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer durch eine unsachgemäße Verkabelung von Elektrogeräten ausgelöst worden sein könnte.