26.01.2021, PP Mittelfranken



Großeinsatz nach Brand auf einem Industriegelände

NÜRNBERG. (106) Am Dienstagabend (26.01.2021) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand auf einem Firmengelände in der Winter-Günther-Straße aus. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 18:30 Uhr meldeten Anwohner zunächst einen lauten Knall aus Richtung des Firmengeländes. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwehr fanden eine Lagerhalle auf dem Gelände bereits im Vollbrand vor. Während die Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie die Werksfeuerwehr des Unternehmens mit den Löschmaßnahmen begannen, sperrten Kräfte der Polizeiinspektion-Süd, Verkehrspolizei Nürnberg sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei den Verkehr im Bereich der Vogelweiherstraße und Winter-Günther-Straße. Nach bisherigem Stand wurde bei dem Brand eine Person leicht verletzt. Sie musste nach Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst behandelt werden.



Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern zur Stunde noch an (Stand 21:15 Uhr). In der Spitze waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW im Einsatz.



Wegen der starken Rauchentwicklung vom Brandort in Richtung des Stadtteils Hasenbuck sowie den Bereich der Katzwanger Straße warnten Polizeibeamte die betroffenen Anwohner mittels Lautsprecherdurchsagen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Entsprechende Warnungen wurden auch über den Katastrophenwarndienst KATWARN sowie über den Social-Media Kanal des Polizeipräsidiums Mittelfranken verbreitet.



Die Brandursache und was insbesondere für den lauten Knall gesorgt hat ist bislang unklar. Noch am Abend begannen Beamte des Kriminaldauerdienstes mit den ersten Ermittlungen am Brandort. Auch über den Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.