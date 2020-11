03.11.2020, PP Mittelfranken



Leiche in abgebranntem Gartenhaus aufgefunden – Obduktionsergebnis

ANSBACH. (1605) Nachdem gestern (02.11.2020) in den frühen Morgenstunden eine stark verbrannte Leiche in einer Gartenhütte aufgefunden worden war, liegt heute das Ergebnis einer Obduktion vor.

Nach den vorliegenden medizinischen Erkenntnissen ist der männliche Tote wohl an einer Rauchgasintoxikation verstorben und dann in den Flammen verbrannt. Es gibt keinerlei Feststellungen am Leichnam, die auf eine irgendwie geartete Fremdeinwirkung schließen lassen.



Die Ansbacher Kripo arbeitet derzeit noch mit Nachdruck an der Klärung der Identität des Toten.