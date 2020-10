28.10.2020, PP Mittelfranken



Rentner nach Verkehrsunfall verstorben

NÜRNBERG. (1559) Am Montagvormittag (26.10.2020) ereignete sich im Stadtteil Eibach ein Verkehrsunfall. Der 85-jährige Pedelecfahrer erlag zwischenzeitlich seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 85-Jährige gegen 10:30 Uhr auf seinem Pedelec in der Motterstraße. Dort touchierte er aus bislang unbekannter Ursache ein Verkehrsschild und stürzte in der Folge. Durch den Unfall zog sich der Rentner schwere Verletzungen zu. Der herbeigerufene Rettungsdienst übernahm die medizinische Versorgung vor Ort und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut.



Der 85-Jährige verstarb am Dienstag (27.10.2020) im Krankenhaus.