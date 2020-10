13.10.2020, PP Mittelfranken



Tötungsdelikt in der Nürnberger Südstadt – Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl

NÜRNBERG. (1474) Wie am Montag (12.10.2020) mit Meldung 1466 berichtet, ereignete sich am Montagnachmittag ein Gewaltverbrechen im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof. Der Ermittlungsrichter erließ nun Haftbefehl gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen 14:00 Uhr teilten Anwohner der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit, dass Schreie aus einer Wohnung in der Platenstraße zu hören seien. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd traf wenige Minuten später am Einsatzort ein und verschaffte sich Zugang zu der Wohnung des Mehrfamilienhauses.



In der Wohnung fanden die Beamten eine leblose 46-jährige Frau auf, welche Opfer eines Gewaltdelikts wurde. Der 52-jährige tatverdächtige Ehemann konnte noch am Tatort festgenommen werden.



Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens führt die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.



Der 52-Jährige wurde am Dienstag (13.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.



Presseauskünfte zum weiteren Fortgang des Verfahrens erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.