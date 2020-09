24.09.2020, PP Mittelfranken



Jugendlicher nach Sturz in Pegnitz verstorben

NÜRNBERG. (1349) Wie mit Meldung 1295 berichtet, stürzte am Dienstag, 15.09.2020, ein 16-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt in die Pegnitz. Er konnte durch eine Polizeibeamtin an Land gezogen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Zwischenzeitlich ist der Jugendliche verstorben.

Der 16-Jährige war gegen 15:00 Uhr durch einen Zeugen in der Pegnitz treibend entdeckt worden. Durch Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnte der Jugendliche aus der Pegnitz geborgen, reanimiert und in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Hier ist er zwischenzeitlich an den Folgen des Unfalls verstorben.



Nach wie vor gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus.