22.08.2020, PP Mittelfranken



15-jährige Cynthia A. aus Simmelsdorf vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

LAUF A. D. PEGNITZ. (1163) Wie mit Meldung 1159 vom 21.08.2020 bereits berichtet, wurde die 15-jährige Cynthia A. aus Simmelsdorf (Lkrs. Nürnberger Land) seit Mittwochmorgen (19.08.2020) vermisst. Cynthia konnte am Samstagnachmittag (22.08.2020) nach einem Hinweis am Bahnhof in Simmelsdorf angetroffen werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt.