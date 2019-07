29.07.2019, PP Mittelfranken



Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 – eine Person tödlich verletzt

NÜRNBERG. (1041) Heute Morgen (29.07.2019) ereignete sich auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Nürnberg-Langwasser ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Sattelzuges wurde dabei tödlich verletzt.

Gegen 04:30 Uhr fuhr der Fahrer eines Sattelzuges in Fahrtrichtung Amberg. Kurz nach dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen anderen Sattelzug auf. Anschließend kollidierte ein Pkw mit einem der beiden Sattelzüge. Die Fahrzeuge fingen Feuer und gerieten in Vollbrand. Der Führer eines Sattelzuges verstarb an der Unfallstelle. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt.



Die Verkehrspolizeiinspektion Feucht hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfallgeschehens aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwalt wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.



Die A6 ist in Fahrtrichtung Amberg für die Dauer der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen komplett gesperrt. (Stand: 07:55 Uhr). Die Bergungsarbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird umgeleitet. Es wird geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Entsprechende Verkehrsmeldungen wurden veranlasst.