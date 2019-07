24.07.2019, PP Mittelfranken



Tödlicher Badeunfall im Brombachsee

ROTH. (1017) Am späten Dienstagnachmittag (23.07.2019) ereignete sich am Großen Brombachsee (Lkrs. Roth) ein tragischer Badeunfall. Ein 24-jähriger Mann verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Badegast kurz vor 18:00 Uhr im Gewässer, unweit des Badestrandes Enderndorf, auf. Zeugen teilten mit, dass der Mann plötzlich untergegangen war und nicht mehr auftauchte. Ein Rettungsboot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) konnte den Verunglückten bergen. Ein inzwischen eingetroffener Notarzt führte intensive Reanimationsmaßnahmen durch. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er am Dienstagabend.



Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Unfallort. Weshalb der 24-Jährige unterging, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach.