Hochwertige Traktoren entwendet – schneller Fahndungserfolg

MITTELFRANKEN / OBERPFALZ. (761) In der Nacht von Dienstag (04.06.2019) auf Mittwoch (05.06.2019) entwendeten zunächst Unbekannte drei Traktoren von einem Firmengelände im Gemeindegebiet Ergersheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim). Die Traktoren konnten kurz vor der tschechischen Grenze angehalten und ein Tatverdächtiger festgenommen werden.





Die zunächst Unbekannten entwendeten die drei Traktoren der Marke Fendt (Gesamtwert knapp 300.000 Euro) vermutlich in den Nachtstunden von einem Firmengelände im Gemeindegebiet Ergersheim. Der Firmeninhaber verständigte die Polizei. Es ergaben sich Hinweise, dass die Traktoren möglicherweise auf einen Lkw geladen und in Richtung Osteuropa verschoben werden könnten. Das Polizeipräsidium Oberpfalz wurde daraufhin informiert und führte ebenfalls entsprechende Fahndungsmaßnahmen durch.



Gegen 06:00 Uhr unterzog eine Streifenbesatzung der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus auf der BAB 6 bei Pleystein (Lkrs. Neustadt an der Waldnaab) einen Sattelschlepper mit rumänischer Zulassung einer Kontrolle. Hierbei konnten auf der Ladefläche die drei entwendeten Traktoren sowie gefälschte Kaufverträge aufgefunden werden.



Durch den intensiven Informationsaustausch der Polizeipräsidien Mittelfranken und Oberpfalz war es möglich, den Transport knapp sieben Kilometer von der deutsch-tschechischen Landesgrenze zu stoppen.



Der 28-jährige Fahrer des Sattelschleppers wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Tatverdächtige dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.