20.08.2021, PP Mittelfranken



Erlangen – Zahlreiche Münzen sichergestellt





Im Rahmen einer Durchsuchung im Keller eines Wohnhauses in Erlangen stellte die Polizei am 13.04.2021 über 60 Münzen unterschiedlichster Art sicher. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei den Münzen um mutmaßliches Diebesgut handelt, bittet die Polizei in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.