19.04.2021, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit mit 20 Stunden

Wir suchen für das Sachgebiet 210 – Forensische IuK in der Abteilung II – Kriminaltechnisches Institut mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bürokraft (m/w/d) in Teilzeit mit 20 Stunden.

Ihre Aufgaben

Annahme und Verwaltung von Untersuchungsaufträgen im Asservaten-Management-System (AMS) der Bayerischen Polizei

Verpacken der Asservate nach erforderlichem qualitäts- und sicherheitstechnischem Standard, zuverlässig fehlerfreier Versand von Gutachten inkl. Asservaten, hausinterner Transport zur zentralen Poststelle

Bearbeitung des Postein- und Postauslaufs (inkl. Postgängen im Haus)

Erledigung und Weiterleitung schriftlicher und telefonischer Anfragen

Erstellung von Besprechungsprotokollen und Fertigstellung von Gutachten

Überwachung der fristgerechten Beendigung von Bereitstellungsaufträgen und zugehörige Kommunikation mit dem Auftraggeber

Überwachung der Laufzeiten im Sachgebiet eingesetzter Hard- und Software

Anfertigen, Führen und Aktualisieren von Listen, Verzeichnissen und Statistiken

Mitwirken bei Organisation/Koordination interner Veranstaltungen, Dienst- und Fortbildungsreisen

Allgemeine Verwaltungsarbeiten, Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial

Erledigung des allgemeinen Geschäftsbetriebes, Krank- und Gesundmeldungen

Betreuung der Bibliothek

Ihr Profil

Abgeschlossene verwaltungsbezogene Berufsausbildung (z.B. Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Bürokaufmann/-frau, Verwaltungsfachangestellte/r) oder eine langjährige verwaltungsbezogene Berufserfahrung (z.B. als Bürokraft)

Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen Outlook, Word und Excel

Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Erfahrung im Telefondienst

Selbständige gewissenhafte, zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise

Kommunikations- und Teamfähigkeit

Verantwortungsbewusster Umgang mit sensiblen Spuren, Asservaten und Daten

Erhöhte Aufmerksamkeit beim Verpacken und rechtskonformen Versenden von Gutachten und Asservaten

Körperliche Eignung zum Heben und Transportieren von schweren Paketen

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 5 TV-L.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Art. 10 Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Herrn Dr. Kahlert (Tel. 089/1212-1210) oder Herrn Depner (-4426) und zum Beschäftigungsverhältnis an Herrn Geiger (-3195).



Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "210-Bkr".

Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter Angabe des o.a. Kennworts bis zum 10.05.2021.