17.03.2021, Landeskriminalamt



Stellenausschreibung des Bayerischen Landeskriminalamts - Wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit mit 20 Stunden

Wir suchen für das Sachgebiet 204 – Mikrospuren / Biologie in der Abteilung II – Kriminaltechnisches Institut mit Sitz in 80636 München, Maillingerstraße 15 ab 01.05.2021 und befristet bis 31.12.2022 einen Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit mit 20 Stunden.

Ihre Aufgaben

Materialuntersuchungen im Rahmen kriminaltechnischer Fallarbeit

Spurenabnahme, Präparation und Analytik, hauptsächlich im Bereich REM/EDX

Gutachtenserstellung

Erstattung der Gutachten als Sachverständige/r vor Gericht

Betreuung des Laborbetriebs REM/EDX, RFA

Ihr Profil

Abgeschlossenes Master- oder Diplom (Univ.)-Studium der Fachrichtung Chemie, Physik oder Materialwissenschaften

Fundierte Kenntnisse (Theorie und Praxis) in der Materialanalytik mittels REM/EDX und/oder RFA

Gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office-Anwendungen Outlook, Word und Excel

Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Führerschein der Klasse B

Wir bieten

ein abwechslungsreiches, vielseitiges und innovatives Aufgabengebiet

eine fundierte und strukturierte Einarbeitung

die Mitarbeit in einem engagierten Team in angenehmer Arbeitsatmosphäre

interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

einen Arbeitsplatz im Zentrum von München mit guter Verkehrsanbindung

ein vergünstigtes Jobticket für den Personennahverkehr

flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gesundheitsmanagement

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 13 TV-L.



Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt.

Zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern besteht ein besonderes Interesse an der Bewerbung von Frauen.



Wir weisen darauf hin, dass das Bayerische Landeskriminalamt eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch von der Zustimmung zu einer Überprüfung in polizeilichen Auskunftssystemen sowie dem positiven Ergebnis der Überprüfung abhängig macht.



Bei der Stellenbesetzung wird die Zustimmung zu einer Sicherheitsüberprüfung (Art. 10 Bayerisches Sicherheitsüberprüfungsgesetz) und der positive Abschluss dieser Überprüfung vorausgesetzt.

Kontakte

Fragen zum Tätigkeitsbereich richten Sie bitte an Frau Dr. Gebhart (Tel. 089/1212-1204) oder Frau Gonda (-2204) und zum Beschäftigungsverhältnis an Herrn Geiger (-3195).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Das Kennwort dieser Stellenausschreibung lautet "204-Wiss".



Ihre Bewerbung übersenden Sie bitte per E-Mail unter Angabe des o.a. Kennworts bis zum 05.04.2021.